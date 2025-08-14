Một ngân hàng chuyển trụ sở chính cùng hơn 20 phòng giao dịch

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) mới đây đã chuyển trụ sở chính từ 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng (trước đó là 199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về địa chỉ mới tại Tòa nhà số 3 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Thời gian chính thức chuyển đổi, theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, là ngày 1/8. MBV sau đó công bố thông tin về việc chuyển đổi trụ sở chính vào ngày 5/8.

Trụ sở cũ của MBV tại 199 Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ) vốn là “đại bản doanh” của Ngân hàng OceanBank (tên cũ của MBV) ngay từ những ngày đầu ngân hàng chuyển đổi từ Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng.