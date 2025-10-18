Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc đóng cửa cùng lúc 25 phòng giao dịch

Đầu năm 2025, VCBNeo có 92 phòng giao dịch. Với việc đồng loạt đóng 25 điểm, mạng lưới của ngân hàng hiện còn 67 phòng giao dịch, trở thành ngân hàng có quy mô mạng lưới nhỏ nhất trong số 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc.

Trong khi đó, GPBank hiện có 80 phòng giao dịch, giảm 5 điểm so với đầu năm. MBV và Vikki Bank lần lượt duy trì 101 và 212 phòng giao dịch, không thay đổi so với đầu năm.

VCBNeo tiền thân là Ngân hàng Xây Dựng. Sau khi chuyển giao bắt buộc về Vietcombank vào tháng 10/2024, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo).

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, lãnh đạo VCBNeo cho biết ngân hàng vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần tiếp tục theo dõi và xử lý, theo lộ trình của phương án chuyển giao bắt buộc.

Dù đã đạt một số kết quả tích cực, hoạt động của ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đáng chú ý, VCBNeo là ngân hàng duy nhất trong nhóm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc đến nay chưa công bố lợi nhuận dự kiến năm 2025.