Một ngân hàng cảnh báo về thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ

Ngày 20/10/2025, Vietcombank ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.

Qua kiểm tra và xác minh, Vietcombank xác định đây là vụ việc khách hàng bị các đối tượng dẫn dụ theo kịch bản lừa đảo để chiếm đoạt thông tin thẻ và mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền.

Trước khi sự việc xảy ra, khách hàng đã bị đối tượng lừa đảo liên hệ nhiều lần, giả danh nhân viên Vietcombank để hướng dẫn mở thẻ và cung cấp mã OTP. Đối tượng đã lợi dụng tâm lý tin tưởng của khách hàng và mong muốn sử dụng một hạng thẻ cao cấp hơn để hướng dẫn kích hoạt, sử dụng thẻ và chiếm đoạt thông tin giao dịch.