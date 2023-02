Một năm xung đột Nga-Ukraine: Phương Tây duy trì mặt trận ra sao?

Tại Hội nghị An ninh Munich mới đây, các nước châu Âu và NATO cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ hơn và cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, kể cả các khí tài hạng nặng. Điều này cho thấy, sẽ không có bất cứ đối thoại, xuống thang nào giữa phương Tây và Nga vào thời điểm này và phương Tây đang ngày càng trở nên cứng rắn, thậm chí có thể gọi là hiếu chiến hơn, trong cách tiếp cận giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Quan điểm ngày càng cứng rắn, đối đầu quyết liệt của phương Tây với Nga xuất phát từ nhiều lý do. Thứ nhất, phương Tây tuyệt đối không chấp nhận một thất bại của Ukraine bởi việc Ukraine thất bại có thể sẽ là bước khởi đầu cho sự sụp đổ của trật tự thế giới mà phương Tây đang tìm mọi cách duy trì từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, một trật tự rõ ràng là có lợi cho phương Tây nhưng đang ngày càng thể hiện có quá nhiều bất hợp lý cho phần còn lại của thế giới.

Do đó, việc phương Tây gia tăng trợ giúp quân sự cho Ukraine, ngày càng cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng hơn, hiện đại hơn, bất chấp nguy cơ xung đột leo thang, chính là để bảo vệ lợi ích chiến lược này của phương Tây.

Vào thời điểm này, ưu tiên đó càng lớn hơn bởi như cảnh báo của ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Ukraine đang thiếu đạn dược trầm trọng, nhất là các loại đạn 152mm và 155mm, và nếu phương Tây không khẩn cấp cung cấp vũ khí, đạn dược ngay lập tức thì cuộc xung đột có thể sẽ kết thúc chỉ trong vòng vài tuần tới, với kết cục thê thảm cho Ukraine và phương Tây, một khi Nga mở một chiến dịch tấn công mới trên quy mô lớn. Do đó, dồn mọi nguồn lực trợ giúp vũ khí cho Ukraine vừa là ưu tiên chiến lược, vừa là ưu tiên chiến thuật hàng đầu với phương Tây vào lúc này.

Một lí do khác khiến giọng điệu của phương Tây ngày càng leo thang với Nga, có thể là do thực tế chiến trường trong hơn 1 năm qua tại Ukraine. Việc quân đội Nga không sớm đạt được một số mục tiêu đề ra đã thay đổi khá nhiều nhận thức và đánh giá về sức mạnh của Nga từ phía phương Tây. Rất nhiều phân tích của các quan chức, học giả phương Tây thời gian qua cho rằng trước đây phương Tây đã đánh giá quá cao sức mạnh quân sự của Nga, do đó, khi Nga gặp một số bất lợi trên chiến trường, tuyên bố của các quan chức phương Tây đã thay đổi nhiều.