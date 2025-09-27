Một nam ca sĩ Việt Nam gây tranh cãi trên MXH Trung Quốc

Ngày 26/9, trên mạng xã hội Sina Weibo, chủ đề "Lưu Vũ bị nghệ sĩ Việt Nam đạo nhái tạo hình" lọt vào top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất với hơn 12 triệu lượt đọc, 10.000 lượt thảo luận. Trong đó, có nhiều bình luận chỉ trích ca sĩ Việt Nam Gemini Hùng Huỳnh vì nghi ngờ anh đạo nhái trang phục.

Trong các bình luận trên MXH Weibo, khán giả Trung Quốc cho rằng trang phục của Lưu Vũ được thiết kế riêng với ý nghĩa quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chính vì vậy, trang phục không phù hợp để nghệ sĩ nước khác sử dụng.