Một năm ấn tượng với giao dịch vàng

Theo báo cáo công bố hôm 5-2, tổng lượng giao dịch vàng trong năm 2024 đạt 4.974 tấn, so với 4.899 tấn năm 2023. Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 27% trong năm ngoái (mức cao nhất kể từ năm 2010) giữa lúc các nhà đầu tư chọn kim loại quý này làm kênh trú ẩn an toàn trước các rủi ro toàn cầu và khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất. Sự kết hợp giữa nhu cầu và giá vàng cao kỷ lục khiến tổng giá trị nhu cầu vàng năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 382 tỉ USD.

Theo WGC, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn cao, thể hiện qua lượng mua vượt mốc 1.000 tấn trong 3 năm liên tiếp. Năm 2024, các ngân hàng trung ương mua tổng cộng 1.045 tấn, trong đó nhiều nhất là Ngân hàng Trung ương Ba Lan (90 tấn) và Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (75 tấn).



Trong khi đó, nhu cầu đầu tư vàng trên toàn cầu tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, lên 1.180 tấn - mức cao nhất trong 4 năm - do sự hồi sinh nhu cầu của Quỹ Hoán đổi danh mục vàng (ETF) trong nửa cuối năm 2024. Nhu cầu này cũng tăng trưởng tại tất cả thị trường thuộc ASEAN. Trong số này, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan ghi nhận mức tăng 2 con số so với năm 2023.