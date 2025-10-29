Một lao động tự do đánh bạc 16 triệu USD tại khách sạn Pullman

Theo nội dung bản cáo trạng được đại diện VKS công bố tại tòa, cho thấy nhiều cựu cán bộ, doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ… đã đánh bạc hàng triệu USD ở King Club.

Sau khi đại diện VKS công bố xong cáo trạng bằng tiếng Việt, chủ tọa phiên tòa yêu cầu người phiên dịch tóm tắt lại bản cáo trạng bằng tiếng Hàn Quốc do vụ án có 3 bị cáo là người Hàn Quốc.

Trong danh sách 136 bị cáo đánh bạc, có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên.

Người đánh bạc nhiều nhất là bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần chơi ít nhất 11.800 USD, thua hơn 936.000 USD.

Trong số những người đánh bạc triệu đô có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6-2020. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng).

Tháng 6-2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị can đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.