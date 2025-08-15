Một lần từ chối cho mượn tiền, mất luôn tình bạn

Những khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ cùng nhau nay đã không còn - Ảnh minh họa: Freepik

Thùy mến Linh ở tính cách thẳng thắn. Ngay lần đầu ghé cửa hàng Thùy mua giày, Linh rất thích đôi giày thể thao hợp với chân, nhưng thú nhận là mình không đủ tiền. Phụ nữ trò chuyện đôi ba câu thấy hợp là thành bạn. Lần đó, Thùy nói với Linh cứ đem giày về mang, khi nào có tiền thì gửi lại Thùy.

Linh có chút ngỡ ngàng, họ chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội, rồi ghé cửa hàng chọn đồ, vậy mà Thùy tin tưởng để Linh mang đôi giày hơn 4 triệu về. Từ sự cảm kích ban đầu, cả 2 kết nối với nhau, chia sẻ những chuyện thường nhật, thành quý mến, thân thiết nhau lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng Thùy mời Linh đến nhà ăn cơm. Thùy sống một mình, có căn phòng nhỏ ngay tại cửa hàng nên Linh thấy thoải mái mỗi khi đến chơi. Thùy thấy Linh nói chuyện thông minh, thu hút và điểm khiến Thùy thích nhất vẫn là những lời nói thật lòng.

Qua những sẻ chia, Thùy biết được hoàn cảnh Linh rất khó khăn. Công việc Linh không có thu nhập ổn định, gia đình túng thiếu ôm khoản nợ ngân hàng chẳng biết khi nào mới trả hết. Bản thân Linh luôn thiếu trước hụt sau.

Với Thùy, ở tuổi ngoài 30 mà rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn thì thật tội nghiệp. Thùy nghĩ, ai chẳng có lúc rơi vào khó khăn. Vì vậy mà Thùy mở lời với Linh bất cứ khi nào kẹt tiền, cô ấy có thể hỗ trợ Linh.

Vậy nên Thùy chẳng thấy có bất cứ khó chịu nào mỗi khi Linh lên tiếng mượn tiền, khi thì 3 triệu đồng, 2 triệu đồng, có khi chỉ vài trăm ngàn đồng. Khi nào Thùy có thì trả lại, Linh cũng không nhớ hết. Cửa hàng giày của Thùy luôn đông khách, đồng ra đồng vào cả ngày, cô chẳng mấy để tâm những số tiền lẻ.

Với Thùy, có được người nói chuyện hợp để sẻ chia, rủ rê nhau đi ăn uống, xem phim và cả đi du lịch cùng nhau, là quý rồi.

Bạn bè bên ngoài nhìn vào, ai cũng biết Thùy bị Linh lợi dụng, nhưng Thùy bỏ qua những lời nói ấy. Họ biết vì trong những chuyến đi chơi hay chỉ là cà phê cuối tuần, mọi chi tiêu lớn nhỏ gì đều ở Thùy. Một mối quan hệ mà không rạch ròi tiền bạc như vậy, nhìn vào là thấy không bền rồi. Nhưng Thùy chỉ nghĩ đơn giản: điều kiện của mình tốt hơn, sẻ chia cùng bạn lúc khó khăn cũng là việc trong tầm tay và nên làm.

Nhưng sau hơn 5 năm quen biết nhau, Thùy bắt đầu đặt những dấu chấm hỏi khi lúc nào Linh cũng khó khăn. Và thứ khiến Thùy khó chịu nhất chính là cách Linh dùng tiền của cô tự nhiên như thể đó là tiền mình.

Ngay cả em gái Thùy, mỗi khi Thùy cho em món gì đó, bằng mọi cách em sẽ trả lại cho Thùy món khác sau đó. Chị em ruột trong nhà nhưng em gái Thùy rất rõ ràng trong chuyện tiền nong. Thỉnh thoảng có mượn tiền Thùy đóng học phí cho con, nhưng cô ấy luôn trả lại đúng hẹn.

Dạo này, cửa hàng của Thùy bán chậm hơn, tiền bạc cũng eo hẹp hơn.

Một buổi trưa, Thùy nhận cuộc gọi của Linh. Giọng cô ấy đang rất gấp: “Thùy cho Linh mượn 3 triệu đồng, chuyển vào tài khoản liền nha!”. Câu nói mượn tiền mà như mệnh lệnh khiến Thùy khựng lại, cô tự hỏi 3 triệu đâu phải là số tiền nhỏ để cô ấy mặc nhiên là Thùy phải chuyển.

Bữa đó, lần đầu tiên Thùy từ chối cho Linh mượn tiền. Trong lòng Thùy rất khó chịu. Một nửa muốn gọi hỏi xem Linh đang có chuyện gì, một nửa nói với mình thôi không quan tâm nữa. Mỗi người mỗi cuộc đời riêng. Chuyện cô ấy, cô ấy phải tự giải quyết.

Sau tin nhắn từ chối chuyển khoản ấy, Thùy chờ tín hiệu từ phía Linh nhưng hơn 2 tuần không thấy có bất cứ tín hiệu nào.

Biết là Linh giận, nhưng lần này Thùy không có lý do gì để làm lành. Nếu như chỉ vì chuyện bé tí mà Linh cắt đứt tình bạn với Thùy thì cũng đâu đáng để Thùy phải bận tâm.

Hơn 3 tháng trôi qua. Cả 2 vẫn giữ im lặng. Cảm giác khó chịu ban đầu của Thùy cũng đã trôi qua. Đôi lần, Thùy thấy tiếc nuối những khoảnh khắc cùng ăn uống, tám đủ thứ chuyện rồi cười đùa vui vẻ, nhưng nếu hỏi lại mình nếu được lựa chọn lại, cô có đồng ý chuyển cho Linh số tiền 3 triệu đồng, để mối quan hệ vẫn vui vẻ như xưa không thì Thùy vẫn sẽ chọn như hiện tại.

Bởi vì, cô cần một tình bạn chân thành chứ không phải bỏ tiền mua vui.

Thiên Kim