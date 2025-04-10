Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn

Suốt 4 ngày qua, kể từ trận mưa lớn và nước lũ tràn về từ ngày 29/9, người dân khu vực thuộc phường Xuân Phương (phường Miêu Nha, quận Nam Từ Liêm cũ) gồng mình sinh hoạt, đi lại trong cảnh ngập lụt.

Sinh hoạt bị đảo lộn, đi lại khó khăn, bà con hàng xóm láng giềng những ngày này đoàn kết, chung tay hỗ trợ nhau vượt qua thử thách.

Lực lượng chức năng địa phương cũng đã triển khai phương án bơm rút nước và hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tuy nhiên, nước không những không rút mà còn lên cao dần.