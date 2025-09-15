Một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt hơn nửa tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chic-Land (địa chỉ 210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, Đà Nẵng), do ông Đỗ Ngọc Thành – Tổng giám đốc làm đại diện theo pháp luật, với tổng số tiền phạt 564 triệu đồng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT Đà Nẵng) và Công an phường An Hải đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở Chicland Danang Beach Hotel, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Chic-Land.