Một huyện ở Quảng Ninh vận động người dân tự mua kit test nhanh Covid-19

Theo công văn số 135, ngày 17/11 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Đầm Hà nói riêng đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, số ca F0 trong cộng đồng tiếp tục tăng.

Trong khi một số điều kiện trong công tác phòng chống dịch còn hạn chế, một số bộ phận người dân còn lơ là chủ quan, chưa tuân thủ quy định 5K; nguồn lực cả về nhân lực và kinh phí cho việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chống dịch còn gặp nhiều khó khăn.