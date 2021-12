Một hộ dân quyết chặn lối xe thu gom vào bãi, rác thải toàn thành phố ùn ứ

Your browser does not support the audio element.

Chiều 8/12, các thùng đựng rác thải sinh hoạt tại địa bàn TP Quảng Ngãi đã đầy, rác tràn ra trên vỉa hè. Rác thải không được thu gom kịp thời bốc mùi hôi thối.

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Trần Hưng Đạo) cho biết, thùng rác công cộng trước nhà đã đầy nhưng sáng nay vẫn không thấy xe thu gom. Nhiều người dân phải cho rác thải vào bao nylon rồi đặt cạnh thùng rác.

"Không hiểu sao hai ngày qua không có xe thu gom nên rác tràn ra vỉa hè. Nếu tối nay rác vẫn không được thu gom thì chúng tôi cũng chẳng biết đổ rác ở đâu", chị Hương cho biết.