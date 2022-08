Một hành khách bị ngăn chặn vì nghi mang chất cấm lên máy bay

Trước đó, vào lúc 10h sáng ngày 17/8, tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng phối hợp với tổ soi chiếu an ninh sân bay phát hiện hành khách N.T.A. (40 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) mang theo vật phẩm có dấu hiệu lạ.