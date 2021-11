Một giám đốc bị tạm giữ khẩn cấp vì liên quan sai phạm trong đấu thầu

"Ông Điểu bị tạm giữ để điều tra các sai phạm trong tổ chức đấu thầu tại một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước và do Hội An làm chủ đầu tư. Sai phạm cụ thể ra sao thì bên Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ", ông Ánh nói.