Một doanh nhân chính thức xác nhận kế hoạch mua lại MU

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Manchester Everning News (Anh) tiết lộ doanh nhân chính thức xác nhận kế hoạch mua lại MU là Thomas Zilliacus. Doanh nhân người Phần Lan này khẳng định ông đang soạn thảo một kế hoạch và muốn nắm quyền kiểm soát "quỷ đỏ" thành Manchester.

Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus tuyên bố ông đang có kế hoạch tiếp cận các nhà đầu tư để mua lại Manchester United. Ông cũng cho biết ông muốn hợp tác với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và các nhà đầu tư khác.

Zilliacus là người đứng đầu một trong nhiều bên đã nộp hồ sơ chào mua MU vào năm 2023 khi gia đình Glazer tuyên bố họ sẽ chấp nhận bán toàn bộ hoặc một phần "quỷ đỏ". Tuy nhiên, động thái của ông đến quá muộn và tập đoàn hóa dầu INEOS của Ratcliffe đã mua gần 30% cổ phần, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoạt động bóng đá của MU.

Tuần này, tin đồn lan truyền rằng MU có thể được bán. Theo đó, ông trùm tổ chức các sự kiện thể thao nhằm quảng bá cho Saudi Arabia là Turki Al-Sheikh tuyên bố rằng một doanh nhân đang "đàm phán nâng cao" với ban lãnh đạo của United.