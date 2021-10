Một điều về fandom NCT khiến nhiều netizen cảm thấy khó chịu nhất: Vì fan hay vì chính công chúng đã hiểu lầm?

Cụ thể, bài đăng này lấy tiêu đề: 'Fan của NCT cứ tiếp tục biến nhóm nhạc này giống như một nhóm tân binh vậy. Nội dung bài viết như sau: 'Tôi có phải là người duy nhất thấy xấu hổ thay cho họ không? Họ đã debut trước cả BLACKPINK. BLACKPINK và NCT cùng nhau nhận giải Rookie of the Year (Tân binh của năm). Thế nhưng bây giờ fan của họ và thậm chí là nhóm nhạc này cứ giả vờ như họ chỉ mới debut, giả vờ là thế hệ thứ 4 và cạnh tranh với TXT, The Boyz, Stray Kids v..v...'

BLACKPINK và NCT đã từng cùng nhận giải Tân binh của năm

Theo đó, NCT debut vào tháng 4/2016 - khi trình làng nhóm sub-unit đầu tiên là NCT-U. Còn như bài viết đề cập, BLACKPINK debut sau cả NCT và vào tháng 8/2016. Chính vì lý do đó NCT nghiễm nhiên là nhóm nhạc Kpop gen 3. Tuy nhiên có lẽ chính bởi vì việc thường xuyên ra mắt các sub-unit mới và những thành viên mới với độ tuổi ngày càng nhỏ, rất nhiều người sẽ hiểu lầm NCT là nhóm nhạc gen 4.

NCT U - 'The 7th Sense' , một trong hai bài hát debut của dự án nhóm nhạc NCT

Nhiều netizen cũng đồng tình với chủ bài viết khi cho rằng có nhiều người cứ mặc định NCT là gen 4/ Lý do là bởi thành tích của NCT khi đó không thể sánh bằng với các nhóm gen 3 cùng thời, và đến khi họ nổi tiếng thì lúc đó lại cạnh tranh cùng các nhóm nam gen 4 khác. Chính vì lý do này mà sẽ rất nhiều lúc NCT được truyền thông, hay thậm chí là một bộ phận fan, xếp thành tích và kỷ lục vào trong hệ các nhóm gen 4.