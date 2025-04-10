Một ĐH phía Nam giảm học phí cho gần 3.000 sinh viên vùng bị bão Bualoi tàn phá

Sinh viên 19 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ được giảm học phí bao gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng.

Ngoài ra, ĐH Kinh tế TPHCM cấp 100 suất học bổng, gồm 70 suất trị giá hơn 14 triệu đồng/suất cho sinh viên chính quy và 30 suất trị giá 12 triệu đồng/suất cho sinh viên các hệ còn lại. Điều kiện nhận học bổng gồm: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bão lũ; chưa nhận học bổng có giá trị tương đương hoặc học bổng hỗ trợ thiên tai của trường; không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.

Nhà trường cũng gia hạn thời gian đóng học phí cho tất cả người học có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh thành trên, thời gian đóng học phí năm 2026 kéo dài đến ngày 15/1/2026.