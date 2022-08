Một đêm tiệc tùng ở thủ phủ ăn chơi của London

Khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ, cuối cùng những người yêu thích tiệc tùng, khách du lịch có thể trở lại thủ phủ ăn chơi của London để tham gia các sự kiện giải trí, bóng đá và cảm nhận nét văn hóa đặc trưng tại đây. Ảnh: The Guardian.

Soho cũng là nơi mang nhạc jazz đến xứ sở sương mù thông qua các câu lạc bộ như Ronnie Scott’s và Ain't Nothin But The Blues Bar. Từ năm 1930-1960, nhiều nhà văn, nhà thơ đã cho ra đời các tác phẩm kể về bối cảnh say xỉn trong những quán rượu trên phố đèn đỏ này. Ảnh: Ticket Arena.

Ngoài những kiến trúc đẹp, hoạt động giải trí nổi bật, Soho luôn hiện diện những cô gái đẹp, nóng bỏng mang nhiều sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Dougie Wallace.

Cộng đồng LGBT+ ở Soho đã phát triển mạnh từ đầu thế kỷ 21. Nơi ăn chơi nổi tiếng của Anh tập trung nhiều quán bar dành cho người đồng tính. Bên cạnh đó, trong nhiều năm, Soho cũng là trung tâm tổ chức lễ kỷ niệm Pride in London. Ảnh: Dougie Wallace.