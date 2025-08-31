Một đêm say

Sự chu đáo của Quân trong mỗi chuyến đi khiến Hà cảm động - Ảnh minh họa: Frepik

Thắng không thích đi du lịch, nhưng anh luôn tôn trọng sở thích ấy của vợ. Bù lại, Hà luôn vui vẻ mỗi lần chồng mời bạn bè về nhậu. Cô còn gợi ý cho chồng dựng chòi cạnh ao cá phía sau nhà, để mỗi lần bạn bè đến có nơi thư giãn, ăn uống, thậm chí là ngủ lại khi cuộc nhậu tàn quá khuya.

Chồng Hà chỉ có duy nhất sở thích tụ tập bạn bè, thường cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần hay lễ tết mọi người cùng rảnh.

Hà thì đi chơi theo tình hình công việc, những lúc bớt việc, cô liền sắp xếp đi một chuyến. Ở tuổi ngoài 40, sức khỏe cũng có vài báo động. Bạn bè đồng trang lứa gọi vui rằng đã đến tuổi “tập uống thuốc đúng giờ”, nên Hà càng trân quý những khi cơ thể khỏe mạnh. Chồng Hà cũng động viên vợ đi chơi nhiều hơn. Anh ấy nói: “Còn sức khỏe thì tranh thủ đi, chứ đau ốm nằm xuống rồi muốn đi cũng đâu được”.

Hà biết, chồng luôn cố gắng để làm mình vui. Anh ấy luôn nghĩ rằng chỉ có đi du lịch mới giúp Hà tươi tắn, yêu đời hơn. Mà cũng lạ, chỉ cần mỗi lần chuyến xe chuyển bánh là lòng Hà vui như trẻ thơ được quà. Những cơn đau nhức cổ vai gáy biến đâu mất. Đi chơi về, Hà khỏe khoắn trở lại như một con người khác. Vì vậy mà chồng Hà càng khuyến khích cô đi chơi.

Có một điều chồng Hà không biết, đó là trong nhóm đi chơi cùng có Quân - mối tình đầu dang dở của Hà. Quân vẫn chưa lấy vợ. Anh cũng không ngại thổ lộ tình cảm với Hà những khi chỉ có hai người.

Hà đã có 2 con trai, cùng người chồng hiền lành, chịu khó và chẳng phật lòng ai bao giờ. Hà đã đi qua cuộc hôn nhân bằng phẳng, không có bất cứ điều gì khiến cô phải phàn nàn, nên càng không có lý do gì để gây nên tổn thương cho Thắng.

Hà còn nhận ra mình chẳng phải kiểu phụ nữ chẳng ôm ấp tình cảm đã qua trong lòng, những gì của ngày hôm qua đã thành quá khứ. Nhưng cô cũng là phụ nữ, không tránh được những lúc yếu lòng, nhất là khi nhận được sự quan tâm chu đáo từ Quân, lòng Hà bồi hồi trở lại. Nhóm bạn đi cùng không biết nhiều về cuộc tình của Hà và Quân, họ chỉ đơn thuần nghĩ hai người là tri kỷ của nhau, bởi đã quen biết nhau từ thuở tắm mưa nơi quê nhà.

Một lần, có chút sự cố trong chuyến đi. Nhóm Hà ra đảo thì gặp bão, lại vừa có sự cố liên quan đến lật tàu gây chết người cách đây không lâu nên ai cũng sợ không dám quay về trong đêm. Cũng vì tai nạn thương tâm còn ám ảnh đó mà Hà với Quân chọn ở lại đất liền cho an toàn.

Nhóm bạn Hà quyết định ngủ lại trên đảo, sáng mai đợi sóng yên sẽ trở về đất liền. Đêm đó, chỉ còn Hà và Quân ở lại trong căn phòng tập thể dành cho 6 người. Dù đã có nhiều chuyến đi, và cả những va chạm được cho là tình cờ, nhưng Hà chưa bao giờ nghĩ đến vượt giới hạn với Quân.

Hà là người lý trí và cả lường được phần nào tình huống phía trước. Cô biết, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ 2… Dù gì, hiện tại giữa cô và Quân cũng đang giữ cho nhau những cảm xúc đẹp.

Nhưng đó chỉ là trong ý nghĩ. Giữa cơn mưa đêm ngày càng lớn, tâm trí Hà cũng đã lâng lâng bởi có chút hơi men, tối đó Hà đã làm việc có lỗi với chồng.

Sự việc đã xảy ra, Hà cũng hiểu nếu Hà và Quân không nói ra thì không bao giờ chồng Hà biết. Tính Quân thì Hà quá rõ để mà yên tâm không có tình huống ấy xảy ra. Nhưng sao tâm trí Hà trống rỗng ngay trong đêm. Cô ứa nước mắt vì những lỗi lầm của mình.

Cô hứa với lòng sẽ không tái phạm lại bất cứ sai lầm thêm lần nào nữa, bằng cách từ nay không đi du lịch cùng Quân. Hà tự trừng phạt mình bằng cách từ bỏ hẳn những chuyến đi thú vị.

Nghe Hà nói vậy, Thắng ngỡ ngàng rồi khăng khăng cản: “Như vậy chẳng phải em tự cắt bỏ đi niềm vui của chính mình sao? Đừng lo lắng gì cả, em cứ đi chơi nếu thích”.

Phản ứng của Thắng càng khiến Hà thêm áy náy. Anh đã vì Hà biết bao nhiêu, vậy mà…

Hà nghĩ đến một lúc nào đó, nếu quá thích đi, Hà sẽ thuyết phục Thắng để cả gia đình cùng đi chơi chung. Đó vẫn là chọn lựa an toàn phù hợp với tính cách của Hà.