Một đại học tư thục ở Việt Nam có doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng

Lê Huyền| 01/10/2025 17:28

Trong số 4 trường đại học tư thục có doanh thu nghìn tỷ ở Việt Nam thì doanh thu của Trường Đại học FPT năm 2024 đạt hơn 4.300 tỷ đồng.

Việt Nam hiện có 12 đại học có doanh thu nghìn tỷ, trong đó có 8 trường công lập gồm:  Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

4 trường tư thục gồm: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Văn Lang.

Trong số 4 trường tư thục này, Trường Đại học FPT có doanh thu cao nhất. Tổng doanh thu năm 2024 của trường đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Trong đó thu từ học phí chiếm hơn 3.900 tỷ đồng. Năm 2023, tổng thu của Trường Đại học FPT đạt gần 3.900 tỷ đồng.

Sinh viên FPT
Sinh viên Trường ĐH FPT. Ảnh: FPT

Về học phí của trường, tại Hà Nội và TPHCM, nhóm ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế, Truyền thông, Kinh tế có mức học phí 31,6 triệu đồng/kỳ cho 3 học kỳ đầu; 33,6 triệu đồng/kỳ cho 3 học kỳ tiếp theo; và 35,8 triệu đồng/kỳ cho 3 học kỳ cuối. Nhóm ngành Ngôn ngữ, Luật có mức 22,1 triệu đồng/kỳ (3 học kỳ đầu); 25,5 triệu đồng/kỳ (3 học kỳ tiếp); và 25 triệu đồng/kỳ (3 học kỳ cuối).

Tại cơ sở Đà Nẵng và Cần Thơ, học phí nhóm ngành Công nghệ, Kinh tế, Truyền thông lần lượt là 22,1 triệu đồng/kỳ (3 kỳ đầu), 25,5 triệu đồng/kỳ (3 kỳ tiếp theo) và 25 triệu đồng/kỳ (3 kỳ cuối). Với nhóm ngành Ngôn ngữ, Luật, mức học phí tương ứng là 15,4 triệu đồng/kỳ; 16,4 triệu đồng/kỳ; và 17,5 triệu đồng/kỳ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/mot-dai-hoc-tu-thuc-o-viet-nam-co-doanh-thu-hon-4-300-ty-dong-2448017.html
