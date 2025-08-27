Một công ty tái bảo hiểm bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng

Cụ thể, Hanoi Re bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng, trong đó, phạt hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng số tiền hơn 20 triệu đồng; phạt hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền gần 180 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm, công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 954 triệu đồng và gần 152 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền thuế bị truy thu, xử phạt và chậm nộp hơn 1,3 tỷ đồng.