Một công ty ở Quảng Ninh chi tiền tỷ mua hơn 5 tấn cá song thưởng Tết nhân viên

Ngoài tiền thưởng Tết cuối năm, mỗi công nhân của Công ty Tuyển than Hòn Gai đều được nhận một con cá song hơn 4kg. Ngày 23/1, đại diện lãnh đạo Công đoàn Công ty Tuyển than Hòn Gai cho biết công ty vừa tổ chức thưởng Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động của đơn vị. Theo truyền thống, mỗi dịp Tết đến Xuân về, người lao động của công ty sẽ được nhận thêm một con cá song biển loại to để ăn tất niên. Đây là phần thưởng thêm ngoài số tiền thưởng Tết Nguyên đán và một số nhu yếu phẩm khác. Người lao động sau khi nhận cá sẽ cân lại ngay, nếu cá nặng dưới 4kg được đổi con to hơn. Ảnh: N.H Cụ thể, người lao động sẽ tới khu vực cảng Vinashin Hòn Gai để chờ những chuyến xe chở cá song biển từ Vân Đồn về phân phát. Việc phân phát cá song biển được thực hiện theo trình tự các đơn vị, bộ phận trong công ty. Toàn bộ cá song biển này đều sống tươi, mỗi con nặng hơn 4kg. Tại khu vực phát cá đều có cân để người lao động kiểm tra, ai nhận cá dưới 4kg sẽ được đổi con to hơn. Sau khi nhận cá, toàn bộ người lao động của công ty đều tỏ ra phấn khởi vì có thêm món quà thiết thực cho gia đình vào những ngày cuối năm. Cá song biển tươi được vận chuyển từ Vân Đồn tới để phân phát cho người lao động. Ảnh: N.H Người lao động của Công ty Tuyển than Hòn Gai chờ để được nhận cá song. Ảnh: N.H "Tiền thưởng cũng được nhận rồi, giờ thêm cá song là rất quý vì thời điểm cuối năm mua cá ăn tất niên rất khó vì thị trường khan hiếm, giá lại đắt. Hơn nữa, đây cũng là một hình thức để ủng hộ bà con nuôi thủy sản bị thiệt hại do đợt bão số 3 vừa qua", anh Lê Văn Hiếu - công nhân công ty, cho biết. Công ty Tuyển than Hòn Gai là đơn vị có truyền thống tặng cá song biển cho người lao động ăn Tết. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, mỗi người lao động được thưởng 10 triệu đồng và nhiều phần quà khác. Hiện công ty này có khoảng 1.240 cán bộ, công nhân, lao động. Như vậy, dịp Tết này công ty mua tặng khoảng 1.240 con cá song biển, tương đương khoảng 5 tấn cá. Trên thị trường, các loại cá song có giá dao động từ 250-600 nghìn đồng/kg.