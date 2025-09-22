Một công nhân tử vong khi thi công dự án metro số 2

Theo báo cáo từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), trong lúc ông T. đang tái lập mặt đường, một chiếc xe cuốc bất ngờ va đập vào đầu, khiến ông bị chấn thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông T. đứng tại vị trí điểm mù phía sau xe cuốc, dẫn đến tài xế không thể quan sát khi điều khiển phương tiện.