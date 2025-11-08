Một cổ phiếu tăng vọt lên 1 triệu đồng/cp, sàn 220 tỷ USD sôi sục

Phiên giao dịch sáng 11/8 tiếp tục chứng kiến dòng tiền sôi sục hiếm có đổ vào thị trường chứng khoán và kéo giá đa số cổ phiếu tăng mạnh. Thanh khoản vút tăng lên gần 1 tỷ USD ngay trong buổi sáng, cao hơn nhiều so với trung bình thanh khoản buổi sáng các phiên trước đó.

Kết thúc phiên sáng 11/8, chỉ số VN-Index tăng 15,46 điểm (+1%) lên 1.600,41 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm, chỉ số này đạt được mốc điểm này. VN30 cũng tăng 1% lên 1.745,96 điểm. HNX-Index tăng gần 0,9%. Upcom-Index tăng 0,63%.

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn ở mức khá thấp, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm ở mức cao, khoảng 10% so với đầu năm. Đến cuối tháng 6, tín dụng tăng 19,32% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 2,2 triệu tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó các ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản, công ty chứng khoán ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.