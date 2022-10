Một chủ tịch UBND phường ở Bắc Giang bị bắt

Đến 30/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Giang đã có văn bản kiến nghị chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang điều tra làm rõ.

Sau khi tiếp nhận thông tin và hồ sơ tài liệu liên quan, ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.