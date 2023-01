Một cảnh sát hình sự ở TPHCM bị tấn công tử vong

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Theo nguồn tin của Dân trí, người tử vong là công an, tên L.T.D. (34 tuổi, làm việc tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10), người bị thương là ông V.T.P. (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Nghi phạm gây ra vụ việc là Phạm Văn Đoan (37 tuổi, ngụ Bình Dương).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do va chạm xe máy khi lưu thông trên đường.