Một cá nhân ở TPHCM nợ thuế gần 160 tỷ đồng

Thuế cơ sở 1 cho biết, lý do công khai danh sách trên là bởi các doanh nghiệp, cá nhân đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Theo đó, cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp: Trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn; nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, nhà chức trách được công khai thông tin về người nộp thuế nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nướ,c hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

Từ ngày 1/7, Chi cục Thuế khu vực II được đổi tên thành Thuế TPHCM với 29 Thuế cơ sở trực thuộc trên địa bàn, gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Thuế cơ sở 1 có trụ sở chính đặt tại phường Tân Định (TPHCM), địa bàn quản lý gồm: phường Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh.