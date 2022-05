Một buổi chiều, giá vàng ‘bay’ hơn một triệu, xuống ngưỡng 68 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng 9999 của SJC hiện là 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước vào hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng lao dốc do chỉ số đồng đôla Mỹ quay đầu tăng trở lại. Tới 20h45' hôm nay (ngày 25/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.851 USD/ounce, giảm 10,3 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.858,2 USD/ounce, giảm 9,5 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Dù giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn