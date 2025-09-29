Một bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong trên đường đi chống bão số 10

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, sau khi cùng cán bộ xã trực bão qua đêm tại Nhà văn hóa thôn 3, ông Hùng trở về nhà thì bất ngờ bị một cây xà cừ lớn gãy đổ, đè trúng người khiến ông tử vong tại chỗ.

"Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông Hùng", ông Tuấn nói.