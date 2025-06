Một bệnh viện cầu cứu khi bị hacker đe dọa tung dữ liệu bệnh nhân lên mạng

Thông tin này được thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (A05), Bộ Công an chia sẻ tại tọa đàm “TCVN 14423:2025 Tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng với các hệ thống thông tin quan trọng” diễn ra hôm 19/6, tại Hà Nội.

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục A05, Bộ Công an. Ảnh BTC

“Không bệnh nhân nào muốn đời tư của mình bị tung lên mạng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Vấn đề là không phải bệnh viện không nhìn thấy rủi ro đó, mà là chưa có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh để họ phải quan tâm một cách đúng mực”, thượng tá Lê Xuân Thủy cho hay.

Theo ông Thủy, trong 6 tháng đầu năm 2025, nổi lên xu hướng tấn công mã hóa tống tiền vào các hệ thống thuộc ngành năng lượng, y tế, cơ quan Chính phủ và gần đây là cả các cơ quan thông tấn báo chí.