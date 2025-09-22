Một Á hậu Việt chuẩn bị 'lên xe hoa' với chồng doanh nhân

Cặp đôi quen nhau từ năm 2020, tìm thấy nhiều điểm chung về tính cách. Noel 2022, Quỳnh Châu lần đầu công khai bạn trai sau thời gian giữ kín. Trong Miss Grand Vietnam 2022, Ngọc Phát là động lực tinh thần giúp cô giành danh hiệu Á hậu 1.

Năm 2023, cô đưa bạn trai về Đà Lạt ra mắt gia đình. Tết 2025, cả hai công khai ảnh chung, đến tháng 8 cùng làm lễ rửa tội tại nhà thờ - bước chuẩn bị cho hôn nhân. "Nửa kia" của Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1989, kinh doanh lĩnh vực khách sạn.

"Tôi và bạn trai rất có duyên. Tôi là người Đà Lạt, làm việc tại TP.HCM, còn anh thì ngược lại. Điều tôi ấn tượng ở anh là phong cách sống giản dị. Anh cũng nói rằng thích cách sống đơn giản của tôi, dù hoạt động nghệ thuật. Chính vì điểm chung đó, chúng tôi cảm thấy rất hợp", người đẹp từng chia sẻ.