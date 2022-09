MONO chứng minh chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả hát live

Mới đây, cư dân mạng rần rần chia sẻ đoạn clip em trai Sơn Tùng biểu diễn ở một quán bar.

Anh diện một bộ trang phục trẻ trung, năng động và khoe cận visual xuất sắc. Bên cạnh đó, giọng hát live của MONO đến nay đã có những tiến bộ rõ rệt, phong cách biểu diễn lẫn thần thái tự tin và làm chủ sân khấu cũng ngày càng được cải thiện khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ.