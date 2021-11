Mong các gia đình nén đau thương, dần trở lại cuộc sống bình thường

XEM CLIP:

Tối nay (19/11), phát biểu tại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ lòng thành kính và chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh và tử vong trong đại dịch này.

"Xin nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát, yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng".

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong gần 2 năm qua, dịch Covid-19 bùng phát, gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới, trong đó có nước ta.