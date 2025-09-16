Mondo Duplantis: Vị thần đến từ Sao Hỏa

“Cậu ấy đã phá vỡ mọi thứ vốn được coi là chuẩn mực, đã làm lung lay mọi hiểu biết của chúng ta” , Alberto Ruiz ‘Lobito’ – cựu VĐV lọt vào chung kết Olympic 1984 và 1992, cựu kỷ lục gia Tây Ban Nha – thừa nhận. Ông nói thêm: “Từ thời Bubka, nhảy sào tuân theo những thông số nhất định, mọi người đều nhảy theo cùng một kiểu. Nhưng Duplantis lại hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng ta không thể biết trước” .

Năm ngoái, nhà nghiên cứu Thụy Điển Ather Gattami đã dùng trí tuệ nhân tạo để tính toán rằng mức trần của Duplantis là 6,51 mét. Ai mà biết được. Điều chắc chắn duy nhất là hôm thứ Hai, trước khi bay qua 6,30 mét, chính VĐV Hy Lạp Emmanouil Karalis đã buộc anh phải nhảy 6,15 mét – kỷ lục cũ của Bubka – và Duplantis đã làm điều đó một cách dễ dàng như không có gì.

Nếu Bubka dựa vào sức mạnh để bẻ cong cây sào hết cỡ, thì Duplantis lại đặt nền tảng vào tốc độ khi lao vào hộp giậm. Chính ở đó, anh vẫn còn nhiều tiềm năng cải thiện.

Dưới sự huấn luyện của cha mình – Greg, cũng từng là VĐV – Duplantis tập luyện như một VĐV chạy nước rút, phần lớn buổi tập là để trở nên nhanh hơn. Ở tuổi 25, anh vẫn chưa đến đỉnh cao phong độ.

Năm 2020, khi vừa thành kỷ lục gia, anh tiết lộ chạy 100 mét trong 10 giây 57; năm ngoái, trong một sự kiện của Red Bull, anh thậm chí đánh bại Warholm với thành tích 10 giây 37. Đó chính là lý do cho sự tiến bộ liên tục của anh.

Cho đến nay, mỗi mùa giải Duplantis lại phá kỷ lục thế giới của mình hai hoặc ba lần, nhưng năm 2025 này anh đã đi xa hơn. Bốn lần trong một năm. Anh làm điều đó vào tháng Hai, rồi tháng Sáu – lần đầu tiên trên sân nhà ở Stockholm – sau đó tháng Tám và mới nhất là thứ Hai vừa rồi.

“Mỗi kỷ lục mang lại cho tôi động lực để tìm đến kỷ lục tiếp theo. Tôi nghĩ mình đang ở trong một vị thế đặc biệt: cứ mỗi lần vượt qua bản thân, là một kỷ lục thế giới. Tôi có thể tập trung vào việc trở thành người nhảy sào giỏi nhất có thể”, Duplantis chia sẻ. Ở Olympic Paris 2024, khi vượt mức 6,25 mét, mọi người nói anh đến từ Mặt Trăng. Bây giờ, người ta ví anh đến từ Sao Hỏa – con người dường như không có giới hạn.