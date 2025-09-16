Mondo Duplantis: Vị thần đến từ Sao Hỏa

Cải tiến của Puma, vượt ngưỡng con người
Armand Duplantis đã thi đấu hơn 2 giờ đồng hồ tại giải Vô địch thế giới ở Tokyo tối thứ Hai, khi anh lấy ra từ ba lô một mảnh nhỏ màu đen và gắn vào mũi đôi giày Puma của mình. Cái móc, cái mỏ neo hay như anh gọi, “the claw – móng vuốt”.
Vài tháng trước, Duplantis biết rằng thương hiệu thể thao của Đức đang phát triển một sáng chế dành cho ngôi sao vượt rào Karsten Warholm, và lập tức anh xin thử. Đó là một phần nối hình lưỡi câu của tấm carbon dưới đế giày, gắn ở đầu mũi, giúp tạo thêm độ ổn định khi giậm nhảy. Nếu có thể nhảy an toàn hơn, anh có thể chạy nhanh hơn trước khi bật; lý thuyết là vậy. Trên thực tế, Duplantis rất ưng ý phát minh này.
“Tôi sẽ dùng móng vuốt trong mọi lần nhảy, nhưng đôi khi tay tôi bị mắc vào khi lộn người trên không. Nếu một ngày nào đó các bạn thấy tôi chảy máu, thì chính là vì nó”, anh chia sẻ sau khi lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới, đạt mức không tưởng 6,30 mét. Thật không đúng nếu gán hoàn toàn kỷ lục này cho cái móc mới, nhưng việc sử dụng nó xác nhận một chân lý: Duplantis chưa bao giờ thấy đủ.
Dù đã hơn 5 năm ngự trị ở đỉnh cao lịch sử, chàng trai Thụy Điển vẫn tiếp tục truy đuổi từng centimet. “Tôi biết mình có thể nhảy cao hơn nữa”, anh lặp đi lặp lại trong hành lang Sân vận động Olympic Tokyo, như anh đã nói biết bao lần trước đó. Với sự tự tin và khát vọng ấy, giới hạn của anh ở đâu?
Khi vượt qua Serhiy Nazarovych Bubka (người Ukraine, khoác áo Liên Xô) và Renaud Lavillenie (Pháp), các HLV, các chuyên gia sinh lý học và thậm chí cả vật lý học đều cho rằng ngưỡng tối đa của con người chính là 6,30 mét. Nhưng giờ thì không ai dám khẳng định. Có thể anh sẽ vươn tới 6,40 mét, có thể còn xa hơn.
Năm ngoái, nhà nghiên cứu Thụy Điển Ather Gattami đã dùng trí tuệ nhân tạo để tính toán rằng mức trần của Duplantis là 6,51 mét. Ai mà biết được. Điều chắc chắn duy nhất là hôm thứ Hai, trước khi bay qua 6,30 mét, chính VĐV Hy Lạp Emmanouil Karalis đã buộc anh phải nhảy 6,15 mét – kỷ lục cũ của Bubka – và Duplantis đã làm điều đó một cách dễ dàng như không có gì.
Tốc độ, chìa khóa quyết định
“Cậu ấy đã phá vỡ mọi thứ vốn được coi là chuẩn mực, đã làm lung lay mọi hiểu biết của chúng ta”, Alberto Ruiz ‘Lobito’ – cựu VĐV lọt vào chung kết Olympic 1984 và 1992, cựu kỷ lục gia Tây Ban Nha – thừa nhận. Ông nói thêm: “Từ thời Bubka, nhảy sào tuân theo những thông số nhất định, mọi người đều nhảy theo cùng một kiểu. Nhưng Duplantis lại hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng ta không thể biết trước”.
Nếu Bubka dựa vào sức mạnh để bẻ cong cây sào hết cỡ, thì Duplantis lại đặt nền tảng vào tốc độ khi lao vào hộp giậm. Chính ở đó, anh vẫn còn nhiều tiềm năng cải thiện.
Dưới sự huấn luyện của cha mình – Greg, cũng từng là VĐV – Duplantis tập luyện như một VĐV chạy nước rút, phần lớn buổi tập là để trở nên nhanh hơn. Ở tuổi 25, anh vẫn chưa đến đỉnh cao phong độ.
Năm 2020, khi vừa thành kỷ lục gia, anh tiết lộ chạy 100 mét trong 10 giây 57; năm ngoái, trong một sự kiện của Red Bull, anh thậm chí đánh bại Warholm với thành tích 10 giây 37. Đó chính là lý do cho sự tiến bộ liên tục của anh.
Cho đến nay, mỗi mùa giải Duplantis lại phá kỷ lục thế giới của mình hai hoặc ba lần, nhưng năm 2025 này anh đã đi xa hơn. Bốn lần trong một năm. Anh làm điều đó vào tháng Hai, rồi tháng Sáu – lần đầu tiên trên sân nhà ở Stockholm – sau đó tháng Tám và mới nhất là thứ Hai vừa rồi.
“Mỗi kỷ lục mang lại cho tôi động lực để tìm đến kỷ lục tiếp theo. Tôi nghĩ mình đang ở trong một vị thế đặc biệt: cứ mỗi lần vượt qua bản thân, là một kỷ lục thế giới. Tôi có thể tập trung vào việc trở thành người nhảy sào giỏi nhất có thể”, Duplantis chia sẻ. Ở Olympic Paris 2024, khi vượt mức 6,25 mét, mọi người nói anh đến từ Mặt Trăng. Bây giờ, người ta ví anh đến từ Sao Hỏa – con người dường như không có giới hạn.