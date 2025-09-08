Món quà bất ngờ của mẹ

Mẹ tôi là người hay than thở không có tiền. Mọi chi tiêu trong nhà, từ ăn uống đến mua sắm, bà đều tính toán cẩn trọng từng đồng. Mỗi lần đến kỳ đóng các khoản phí vài trăm ngàn đồng, mẹ lại lôi ra xấp tiền lẻ, nào tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng đếm tới, đếm lui, xếp gọn, rồi đếm lại lần nữa. Nhìn mẹ loay hoay cả buổi, con cháu không khỏi sốt ruột.

Mẹ tác giả ngày ngày vẫn cần mẫn tiết kiệm tiền từ việc bán lá chuối

Hiểu mẹ hay tiếc tiền, sau này, các em tôi phân công nhau đứng ra trả hết mọi loại hóa đơn. Riêng tôi - chị cả - vì sống xa gia đình, thu nhập cũng chỉ vừa đủ, mỗi năm chỉ biếu mẹ một ít vào những dịp về thăm.

Bây giờ, sau nhiều thay đổi và biến cố, tôi đưa con gái về quê sống chung nhà với ba mẹ. Ba mẹ tôi đều là nông dân, thu nhập chẳng có gì ngoài lợi tức từ cây trái trong vườn và hoa màu từ mấy sào đất. Tôi chứng kiến mẹ cẩn thận gom góp từng ngàn lẻ từ việc bán măng, ớt, lá chuối, cà, đậu... Mẹ kẹp tiền vào giữa cuốn sổ cũ, cất kỹ trong tủ. Số tiền mẹ tiết kiệm 1 tháng có khi chẳng bằng bạn bè ở phố hội tụ 1 bữa cà phê. Tôi đinh ninh mẹ khó khăn nên định sẽ ở tạm trong căn phòng xập xệ, lúc nào ổn định sẽ tự sửa sang sau.

Nào ngờ, một buổi sáng đẹp trời, mẹ tôi gọi mọi người ngồi xuống, cùng nhau bàn chuyện quan trọng. Mẹ sửa nhà. Đầu tiên, mẹ đầu tư sửa căn phòng đầu hồi thật khang trang cho mẹ con tôi ở. Sau đó, mẹ cho thợ ốp tường, lát gạch toàn bộ ngôi nhà. “Tiền bạc mẹ có đủ, các con yên tâm. Vấn đề là mỗi đứa một tay, phụ thợ làm cho nhanh, trước khi đợt mưa trái mùa ập đến” - mẹ tôi dặn.

Ngôi nhà đang được sửa sang

Nghe mẹ nói, chúng tôi ai nấy đều vỡ òa. Hóa ra bao năm sống cần kiệm, miệng lúc nào cũng than vãn chính là lúc mẹ âm thầm tích góp. Góp gió thành bão, từng đồng lẻ gom nhặt hằng ngày bây giờ đã biến thành một món to đủ mang đến niềm vui bất ngờ cho con cháu.

Tôi nhớ bà nội tôi trước khi mất đã trao cho mẹ một bọc tiền. Bà bảo: “Đây là tiền mẹ dành dụm được, con cầm lấy mà lo việc. Dù trong hoàn cảnh nào, mẹ cũng không muốn làm gánh nặng của các con”.

Bà nội là nông dân, suốt đời bao nhiêu của cải làm ra đều dành để nuôi con khôn lớn. Năm tháng về già, bà lại góp nhặt từng đồng con cháu biếu thành món tiền lớn để lo chuyện hậu sự cho mình.

Mẹ tôi, bà tôi nhiều lần bị chính con cháu phàn nàn, trách giận về thói quen tằn tiện. Cách sống của họ tuy cũ kỹ, đôi khi cố chấp, thiệt thòi vì… không chịu sống cho mình nhưng đó cũng là bài học về tinh thần tiết kiệm, chủ động không phiền lụy cháu con. Và có khi chính sự tiết kiệm ấy lại trở thành món quà bất ngờ và quý giá dành tặng những người ta yêu thương nhất.

Minh Thi