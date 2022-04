Món nem nướng của mẹ tôi

Quê tôi ở Thành - Diên Khánh, cách Nha Trang khoảng 10 cây số, nổi tiếng với các món: bánh ướt, chả lụa, nem chua và nem nướng. Hồi xưa, các hàng nem nướng chưa nhiều như bây giờ và cách làm nem nướng cầu kỳ hơn. Thịt nạc đùi (không cần chọn kỹ như thịt làm chả lụa), xắt ra, cho vào cối đá giã đều tay, không giã nhuyễn, vì nếu nhuyễn quá thịt sẽ bị chảy không thể vo viên hay vê vào cây đũa tre để nướng được. Mỡ khổ luộc chín xắt hạt lựu, tỏi bằm trộn đều vào thịt, nêm muối, mắm, đường, bột ngọt để vào tô, khi gần ăn mới nướng.

Thịt nướng trên bếp than hồng nhỏ lửa. Nếu lửa to quá thịt sẽ bị cháy mà không chín bên trong. Than để nướng là loại cục nhỏ. Khi chưa ăn, phủ than bằng một lớp tro để giữ lửa.

Đó là công thức và quy trình làm nem nướng mà một thời tuổi nhỏ tôi chứng kiến mẹ làm. Nhiệm vụ của tôi khi ấy chỉ là bóc tỏi, giã ớt, rửa hành... Mẹ đi chợ từ sáng sớm. bà mua thịt còn nóng, dính tay.