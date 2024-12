Món bánh pizza nguy hiểm nhất thế giới nướng bằng dung nham ngay miệng núi lửa

Món bánh pizza nguy hiểm nhất thế giới được phục vụ ngay bên miệng ngọn núi lửa đang hoạt động ở Guatemala, được nướng bằng dung nham và đá núi lửa. Khi đến Guatemala, một đất nước ở khu vực Trung Mỹ, du khách có thể ngồi bên miệng núi lửa Pacaya thưởng thức món bánh pizza được nướng bằng nhiệt độ của dung nham và đá núi lửa. Đầu bếp Mario David García là người phục vụ những "chiếc pizza nguy hiểm nhất thế giới" này. Pacaya là núi lửa có hoạt động phức tạp nhất thế giới, nằm cách thủ đô của Guatemala 30km về phía Nam, có độ cao 2.552m so với mực nước biển. Đợt phun trào dung nham đầu tiên diễn ra 23.000 năm trước và vẫn tiếp tục đến tận bây giờ. Lần gần nhất núi lửa này phun trào là năm 2021, ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 38.000 người dân tại 20 khu vực xung quanh.

Những chiếc bánh pizza tại núi Pacaya được nướng chín bằng dung nham. Tuy nhiên, núi lửa này lại là nơi giúp đầu bếp García hái ra tiền. Ông chia sẻ: "Tôi đã bán mọi thứ từ kem đến rau củ quả, nhưng điểm khởi đầu cho thành công trong ngành ẩm thực của tôi khởi đầu từ vùng núi lửa này". Quán pizza đã hoạt động 5 năm nay. Làm việc trên đỉnh núi lửa đang hoạt động cũng có nhiều rủi ro. Để nấu ăn trên đá núi lửa, García phải đeo găng tay chịu nhiệt, khẩu trang và đôi khi cả kính bảo hộ màu. Ông cũng phải đứng vị trí đảm bảo an toàn khi đến gần các điểm có dung nham. "Có một lần, núi lửa giải phóng rất nhiều lưu huỳnh. Khi xuống núi, tôi và nhân viên đều bị chảy máu mũi, vì vậy nhà hàng phải đóng cửa trong 15 ngày. Tuy vậy, ngọn núi này vẫn rất thân thiện để du khách chiêm ngưỡng", García nhớ lại.

Đầu bếp tại nhà hàng này không đeo tạp dề mà mang đồ bảo hộ. Để vận hành tiệm pizza được trơn tru, García liên tục kiểm tra các bản tin từ Viện Khí tượng học Guatemala. "Chúng tôi luôn rất chú ý đến hoạt động của núi lửa. Tuy nhiên mọi thứ cũng có thể đột ngột thay đổi. Mẹ thiên nhiên là vậy, bạn không thể đoán trước điều gì", chủ nhà hàng cho biết. Xu hướng du lịch mạo hiểm nở rộ những năm gần đây giúp ích rất nhiều cho việc làm ăn của vị đầu bếp. Quán pizza của ông trước đây chỉ mở 2 ngày trong tuần, giờ đã mở 5 ngày. Nhiều du khách còn đem cả con nhỏ theo hoặc tổ chức tiệc cưới ở đây. Sojourner White, du khách đến từ Wisconsin, Mỹ cho biết cô đi đường dài đến Guatemala chỉ để tham quan núi lửa Pacaya và thưởng thức món pizza tại đây. Cô chia sẻ thêm: “Mãi đến khi ngồi ăn pizza, tôi mới nhận ra đó là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Tôi hơi lo lắng vì đây không phải là trải nghiệm du lịch một mình an toàn nhất, nhưng pizza lại rất ngon".

Du khách ghé thăm ngọn núi lửa Pacaya sau đợt phun trào vào năm 2021. Giáo sư Matthew Watson, nhà nghiên cứu núi lửa tại Đại học Bristol, Anh khuyên du khách nên tìm hiểu kỹ càng khi đi du lịch đến vùng núi lửa đang hoạt động tại Guatemala. "Tôi không tin mọi người đang hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi du lịch ở Guatemala. Điều kiện an ninh, y tế tại nơi đây chưa thực sự tốt", giáo sư Watson, người đã làm việc ở đất nước Guatemala trong 25 năm, nói. Theo VTC News