Momota mất vị trí số 1 thế giới vào tay Axelsen

Mới đây, tay vợt người Đan Mạch, Viktor Axelsen đã giành chức vô địch giải cầu lông Indonesia mở rộng sau khi đánh bại tay vợt người Singapore, Loh Kean Yew trong trận chung kết với tỷ số 2-1 (21-13, 9-21 và 21-13).