Moldova chính thức gia nhập Khu vực thanh toán đồng Euro duy nhất

Phát biểu trước báo giới, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Moldova (BNM) Dragu cho biết, việc gia nhập SEPA là một thời khắc lịch sử đối với hệ thống tài chính quốc gia và khẳng định sự tiến bộ của Moldova trên con đường hội nhập châu Âu. Thành tựu này không chỉ xóa bỏ các rào cản hành chính mà còn đưa các tiêu chuẩn châu Âu vào đời sống xã hội Moldova.

Ảnh minh họa. Nguồn: moldpres.md

Trong khi đó, Thủ tướng Dorin Recean nhấn mạnh, sự kiện này là một bước tiến cụ thể hướng tới mục tiêu hội nhập toàn diện vào không gian kinh tế châu Âu. Ông cũng lưu ý, kể từ ngày 6/10, việc chuyển tiền bằng đồng euro giữa Moldova và các quốc gia thành viên EU, cũng như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và các nước khác, sẽ nhanh hơn, an toàn hơn và giá cả phải chăng hơn. Trước đây, một giao dịch chuyển tiền quốc tế có thể tốn từ 20 đến 200 euro, khiến cho việc gửi tiền về nước hoặc thanh toán kinh doanh trở nên đắt đỏ và phức tạp. Giờ đây, các giao dịch này sẽ được xử lý theo cùng tiêu chuẩn và biểu phí như trong EU, chỉ với vài euro hoặc thậm chí miễn phí.

SEPA là cơ sở hạ tầng tài chính kết nối 41 quốc gia châu Âu, cho phép công dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch chuyển tiền bằng đồng euro một cách nhanh chóng, an toàn và chi phí thấp. Theo thống kê năm 2024, đã có khoảng 830 nghìn giao dịch bằng euro giữa Moldova và các nước trong SEPA, với tổng giá trị lên tới 11,8 tỷ euro. Việc kết nối với SEPA giúp tiết kiệm chi phí trực tiếp khoảng 20 triệu euro cho nền kinh tế Moldova.

Theo giới phân tích, việc gia nhập SEPA không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là một bước tiến chiến lược trong tiến trình Moldova gia nhập EU. Với chi phí giao dịch thấp hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn và cơ hội cạnh tranh bình đẳng, SEPA giúp Moldova kết nối chặt chẽ hơn với nền kinh tế châu Âu, mang lại lợi ích cho cả công dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế, đưa quốc gia Đông Âu này tiến gần hơn với mục tiêu trở thành thành viên chính thức của EU vào năm 2030.

Trước đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, nước này có thể gia nhập EU vào năm 2028. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng chia sẻ, khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ Moldova trong việc hội nhập EU, nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách pháp quyền và chống tham nhũng để củng cố hơn nữa con đường hội nhập châu Âu trong tương lai.