Mối tình 'bí mật' và dã tâm của người đàn bà đơn thân (P1): Án mạng nơi lán trâu

Khi mọi người tới nơi, hình ảnh hiện ra hết sức kinh hoàng. Chị T nằm bất động ngay phía cửa lán, anh C thì mê man, bất tỉnh, hơi thở rất yếu.

Nước vối hôm nay có mùi lạ, vừa vào đến miệng thì anh C phải nhổ hết ra ngoài. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh C cũng lịm đi, bất tỉnh.

Tới nơi, ngay ở cửa lán, anh C phát hiện chị T nằm bệt dưới đất, người ngợm tím tái. Nghĩ vợ mình bị cảm, anh này gọi điện về nhờ người thân ra giúp đỡ. Trong lúc chờ, anh C vào lán lấy cốc nước uống 1 ngụm.

Nắng đứng ngọn tre, cả làng ai nấy đều về nhà cơm nước, vậy mà chị T vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Anh C gọi nhiều lần vào điện thoại của vợ nhưng không được. Sốt ruột, anh này đi ra khu lán trâu để tìm.

Chị Nguyễn Thị T, vợ anh C sáng nay ra lán trâu sớm. Bình thường, công việc này là anh C đảm nhận, nhưng hôm nay, căn bếp ở nhà hỏng nên anh C ở lại sửa chữa.

Trưa 28/5/2014, trời nắng như đổ lửa, cánh đồng thôn Kim Hoàng (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vắng lặng bóng người. Từ xa nhìn vào, khu lán nuôi trâu của gia đình anh Đàm Quang C nằm lọt thỏm giữa bao la cây cối, im ắng lạ thường.

Dù đã hơn 10 năm trôi qua, những mỗi khi nhắc về vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hại bạn gái cũ một cách đầy man rợ tại Hà Nội thì ai cũng phải bàng hoàng. Với các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội, thời điểm vụ án xảy ra, việc điều tra, truy bắt được hung thủ là cả một quá trình kỳ công và không ít ám ảnh.

Vụ việc lập tức được báo về Công an huyện Hoài Đức. Tại hiện trường, công an xác định chị T đã tử vong. Qua khám nghiệm không phát hiện thương tích trên cơ thể.

Tuy nhiên, cái chết của chị T có rất nhiều điểm nghi vấn, một số biểu hiện trên mô da không phải là do bị cảm như dân làng "đoán định". Anh T được đưa đi cấp cứu, sức khỏe rất yếu, hôn mê nên cơ quan công an không thể khai thác được thông tin gì.



Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án

Mối nghi ngờ

Nhận thấy cái chết của chị T và việc anh C hôn mê, bất tỉnh có dấu hiệu của 1 vụ án hình sự nghiêm trọng, Công an huyện Hoài Đức đã báo cáo với lãnh đạo Công an Hà Nội. Từ đây, lực lượng điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự được cử xuống để tăng cường, chủ trì điều tra theo thẩm quyền.

Các giám định viên cho rằng, cái chết của chị T chắc chắn không phải do cảm nắng. Những biểu hiện qua quán sát và khám nghiệm ban đầu cho thấy chị này bị ngộ độc.

Tiến hành kiểm tra căn lán, các trinh sát tìm thấy cốc uống nước, ấm và một vài vật dụng khác. Tất cả những vật chứng này đều được thu thập để giám định. Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra cũng xác định chị T tử vong do suy hô hấp cấp. Những dấu hiệu bên trong nội tạng chỉ ra, chị T bị nhiễm độc, tuy nhiên đó là loại chất độc gì, thành phần hóa học ra sao thì chưa rõ. Công an Hà Nội lập tức thu thập mẫu vật để gửi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an.