Mối tình "bí mật" và dã tâm của người đàn bà đơn thân (P cuối): Kế hoạch hiểm độc

Theo đó, Thúy và anh C, chồng chị T nảy sinh mối quan hệ nam nữ bất chính. Suốt thời gian qua, hai người thường "gắn" với nhau trong các cuộc đi buôn bán, đi chơi.

Tuy vậy, Thúy cảm thấy không được thoải mái khi anh C vẫn chăm sóc gia đình, vợ con. Thúy muốn anh C phải là của riêng mình. Thúy muốn được tự do yêu và đến với anh C.

Từ những suy nghĩ lệch lạc ấy, Thúy hình thành tư tưởng cực đoan. Chị ta nghĩ sẽ phải sát hại vợ của người tình để đạt được mục đích.

Thúy khai, chị ta lén đến lán trâu và cho thuốc độc vào bình nước. Khi chị T uống đã tử vong sau đó. Tuy nhiên, lời khai này của Thúy đã bị các điều tra viên phản bác.

Tiến hành đấu tranh, Thúy khai đã dùng bả chó Xyanua để đầu độc chị C. Số bả này là Thúy lấy từ anh C.

Trả giá

Theo anh C, trước đó một thời gian, anh này có nhờ Thúy mua hộ mình ít bả chó Xyanua. Mục đích của việc này là để "bẫy" đám chó hay quấy phá lán trâu. Một thời gian sau, Thúy có hỏi xin nên anh C đưa lại một viên. Việc Thúy lấy Xyanua làm gì anh C hoàn toàn không biết.

Thúy khai, khi được anh C nhờ, chị ta liên hệ 1 người và mua hai viên bả chó với giá 2 trăm nghìn đồng.