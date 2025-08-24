'Mỗi thế hệ phải viết nên câu chuyện của mình để nối tiếp dòng chảy của dân tộc'

Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ KH&CN do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Thông tin và Giao bưu “R”, Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 tại tỉnh Tây Ninh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động với sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các nguyên lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ KH&CN qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cán bộ hưu trí ngành Bưu điện và thân nhân các liệt sỹ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ KH&CN qua các thời kỳ và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Thông tin và Giao bưu “R”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua các cuộc chiến tranh đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để giành lấy độc lập, bảo vệ non sông. Họ đã nằm lại trong vòng tay đất mẹ. Trong đó, hàng vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện và Khoa học - Công nghệ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.