Mỗi thanh niên có thể trở thành một doanh nhân kỹ thuật số

Ngày 29/10, gần 100 doanh nghiệp trong ngành hàng Mẹ & Bé đã tham gia sự kiện “Connect Brands Day” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), TikTok Việt Nam, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDx) – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và DAKE MCN phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, hướng đến mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến và hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình kinh tế số thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, và ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã giới thiệu về Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” – một sáng kiến quy mô toàn quốc nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ khởi nghiệp bằng công nghệ.

Đề án được SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam chủ trì, với sự phối hợp của eComDx – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), báo Nhân Dân đồng hành và bảo trợ truyền thông.

Mục tiêu trọng tâm của đề án là trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng và công cụ để tham gia vào nền kinh tế số, từ đó góp phần mở rộng cơ hội việc làm và tạo ra các mô hình kinh doanh sáng tạo.