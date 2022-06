Mỗi sáng ăn 1 quả cà chua sẽ nhận 3 lợi ích, nhưng cũng có 2 điều cấm kị nhất định phải nhớ

Cà chua luôn được ưa chuộng vì vị chua ngọt ngọt của nó. Được coi là "vua của trái cây", cà chua là một trong những loại rau có thể ăn sống, trộn salad, nấu ăn cùng các món khác... Chúng ta có thể ăn cà chua mỗi ngày, nhưng liệu bạn có biết, mỗi sáng ăn một quả cà chua sẽ nhận lại được 3 lợi ích này không?

1. Làn da trắng hơn

Cà chua chứa một lượng lớn vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, có thể làm chậm quá trình lão hóa làn da một cách hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C như một chất khử có thể phá vỡ hiệu quả melanin tích tụ trong da, do đó có tác dụng làm trắng da.

Mặt khác, ăn cà chua còn bổ sung các vitamin cần thiết cho các tế bào da, tăng cường hoạt động của các tế bào, thúc đẩy quả trình sửa chữa các tế bào bị hư hỏng, làm cho làn da mịn màng hơn.