Mối quan hệ đặc biệt giữa chủ tịch Tập đoàn Thuận An và ông Phạm Thái Hà

Khi đó, ông Thạo và Đàm Văn Cường (cựu PGĐ Ban QLDA Bắc Giang) thống nhất phân chia. Theo đó, ông Thạo sẽ nhận 2% để sử dụng, chi phí cho lãnh đạo tỉnh; ông Cường sẽ nhận 1% để sử dụng, chi phí cho cán bộ Ban QLDA Bắc Giang tham gia dự án.

Về phía các nhà thầu, sau khi xin lãnh đạo tỉnh và Ban QLDA Bắc Giang đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Thuận An là đầu mối tham gia thực hiện thi công dự án cầu Đồng Việt, do Tập đoàn Thuận An không đủ năng lực đấu thầu thi công nên tháng 1/2022, bị can Nguyễn Duy Hưng đã mời ông Trần Quang Việt, TGĐ Công ty Trung Chính tham gia liên danh với Tập đoàn Thuận An, Công ty 168 Việt Nam, Công ty Nam Anh để thực hiện dự án.

Các bên đồng ý thực hiện liên danh, giao Tập đoàn Thuận An làm đầu mối làm việc với chủ đầu tư (Ban QLDA Bắc Giang). Sau khi trúng thầu, để có tiền chi phí cho chủ đầu tư, ông Hưng đề nghị các bên nộp tiền chi phí % ngoài hợp đồng.