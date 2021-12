Mối quan hệ của cha đẻ con gái Phi Nhung và chàng rể

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền khiến nhiều người thích thú. Qua cuộc trò chuyện, có thể thấy mối quan hệ giữa cha đẻ con gái Phi Nhung và chàng rể rất hòa hợp, tốt đẹp.

Ngoài ra, cách người cũ trân trọng khi nhắc đến cố ca sĩ cũng khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.