Mỗi ngày, con người hít phải tới 68.000 hạt vi nhựa

Vi nhựa có liên quan đến viêm phổi mãn tính, có thể dẫn đến ung thư phổi. Ảnh: pcess609/Getty Images/iStockphoto

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Plos One ước tính con người có thể hít phải tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày.

Các nghiên cứu trước đây đã xác định vi nhựa có trong không khí, xâm chiếm vào máu, não, nhau thai, tim, phổi... Nghiên cứu mới cho thấy, ngày càng nhiều hạt vi nhựa lơ lửng trong không khí và con người ngày càng hít phải chúng nhiều hơn thông qua hô hấp.

"Có nhiều mối đe dọa sức khỏe hơn vì vi nhựa giờ có thể dễ dàng đi vào khắp cơ thể chúng ta. Các phát hiện mới cho thấy tác động sức khỏe của việc hít phải vi nhựa ngày càng tăng đáng kể" - nghiên cứu viết.

"Chúng tôi khá ngạc nhiên về mức độ vi nhựa mà chúng tôi tìm thấy - nó cao hơn nhiều so với ước tính trước đây", Nadiia Yakovenko - một nhà nghiên cứu vi nhựa và đồng tác giả nghiên cứu của Đại học Toulouse, Pháp - cho biết.

Vi nhựa là những hạt nhựa nhỏ được tìm thấy trong các mặt hàng tiêu dùng hoặc là sản phẩm của các bao bì, mảnh nhựa lớn bị phân hủy. Các hạt này chứa nhiều BPA, phthalates và Pfas, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Chất này đã được tìm thấy khắp cơ thể con người, cả trong nhau thai và não.

Lâu nay, thực phẩm và nước uống được cho là con đường tiếp xúc chính của con người với vi nhựa. Tuy nhiên nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ lớn từ vi nhựa trong không khí.

Theo các chuyên gia, mặc dù không thể tránh được tất cả các vi nhựa trong không khí, nhưng có thể giảm phơi nhiễm bằng cách loại bỏ càng nhiều nhựa khỏi môi trường gia đình càng tốt. Hãy thay thế những sản phẩm nhựa bằng cách mua các sản phẩm làm bằng gỗ, kim loại và sợi hoặc vật liệu tự nhiên.

Trọng Trí (theo Guardian)