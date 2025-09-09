Mối lo lệch pha cung cầu bất động sản phía Nam

Sản phẩm chào bán nhiều giao dịch thấp

Theo số liệu thị trường bất động sản phía Nam do DKRA Group công bố, trong tháng 7 có 113 dự án chung cư mở bán với tổng cộng 11.391 căn hộ. Trong đó, TP.HCM chiếm 99,1%, Đồng Nai chiếm 0,8% và Tây Ninh chiếm 0,1%. Tuy nhiên, số lượng giao dịch thành công chỉ đạt 1.913 căn, giảm 3,4 lần so với tháng 6.

Đối với phân khúc nhà phố và biệt thự, tháng 7 ghi nhận 6.020 căn được tung ra thị trường từ 87 dự án. Nguồn cung tập trung tại Đồng Nai (40%), TP.HCM (38%) và Tây Ninh (22%). Dù lượng hàng mở bán tăng 55% so với tháng 6, nhưng số giao dịch thành công chỉ đạt 480 căn.

Bước sang tháng 8, nhiều dự án mới được các chủ đầu tư lần lượt giới thiệu như Dự án A&K Tower tại phường An Phú, TP.HCM, tại phường Dĩ An, TP.HCM, Dự án The Aspira cũng vừa mở bán. Hiện khu vực Dĩ An đang là điểm nóng với nhiều dự án lớn như TT AVIO, Phú Đông SkyOne cùng hàng loạt dự án của Tập đoàn Bcons đang triển khai.