Mối liên hệ giữa nhóm máu và nguy cơ mắc 4 bệnh nguy hiểm

Nghiên cứu gần đây cho thấy, nhóm máu của bạn có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc các loại ung thư. Theo Betterlife, những người có nhóm máu AB - nhóm máu ít phổ biến nhất - có khả năng bị chẩn đoán ung thư dạ dày cao hơn 21% so với nhóm máu khác.

Ảnh minh họa: Mymed

Đột quỵ

Một số phân tích ghi nhận, nhóm máu AB liên quan đến tăng nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Kết luận công bố trên tạp chí Thrombosis and Haemostasis. Nhóm tác giả cho biết, 60% mối liên quan này có thể do một loại protein đông máu.