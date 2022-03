Mới hơn 1 tuổi nhưng Lisa nhà Hà Hồ đã biết nói, nhìn cách mẹ Hà nói chuyện biết ngay lý do tại sao

Sử dụng những gì trẻ thích

Xác định những gì con bạn thích và sử dụng điều đó làm lợi thế của bạn. Nếu trẻ bị thích mê một nhân vật, một bài hát, món ăn hoặc đồ chơi nào đó, hãy cho chúng nhiều cơ hội để nhìn, nghe, nếm và chơi với món đồ đó trong khi người lớn cũng nói về nó với chúng. Nếu con bạn thích ô tô và xe tải, đừng cố bắt chúng ngồi xuống và học tiếng động vật. Sử dụng những gì hiệu quả sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều nếu trẻ tỏ ra thích thú với hoạt động đó.

Sử dụng âm nhạc

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thích nhịp điệu và âm nhạc hay, vì vậy chúng có nhiều khả năng nghe các từ và cử chỉ từ một bài hát hơn.

Thử hát những bài hát đơn giản dành cho trẻ em bằng cử chỉ, như The Wheels on the Bus, Itsy Bitsy Spider và Twinkle Twinkle. Nếu trẻ bắt đầu bắt chước các chuyển động và cử chỉ đi kèm với bài hát, thì các từ ngữ sẽ theo sau. Tạo tiếng nhạc cũng có thể giúp trẻ hát các bài hát. Bạn có thể sử dụng trống hay các món đồ chơi phát ra âm thanh để giúp con bạn tạo ra âm thanh và tiếng ồn.

Sử dụng đồ chơi thông minh



Đồ chơi cung cấp khả năng sử dụng trí tưởng tượng là tốt nhất cho trẻ nhỏ. Sử dụng các đồ chơi như cốc xếp, khối hình và đồ chơi đóng giả là một vài món đồ tuyệt vời khuyến khích sự sáng tạo và khám phá. Những trò chơi này tốt hơn nhiều so với việc để trẻ xem tivi.

Theo Nhịp Sống Việt